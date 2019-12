E136: Trafikkuhell ved Skiri

Nyheter

Klokka 15.14 søndag ettermiddag melder Vegtrafikksentralen på Twitter at det har skjedd et trafikkuhell ved Skiri på E136 i Romsdalen. Det skal være mulig å passere, men det går sakte forbi. Nødetatene skal også være på veg.

E136 Rauma: Trafikkuhell ved Skiri. Mulig å passere, men det går sakte forbi, ifølge politiet. Nødetater på vei. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) December 1, 2019

Operasjonsleder Thomas Holte i Møre og Romsdal politidistrikt forteller at det ikke skal være noe dramatisk som har skjedd.

– Meldinga vi fikk inn er at det er to biler som har støtt sammen i lav fart, anslagsvis mellom 30 og 40 km/t, forteller han til Åndalsnes Avis. Uhellet skal ha skjedd i en av togundergangene på Skiri.

– Det var en person som klaga over smerter, så vi er på veg dit med en patrulje sammen med ambulanse. Vi vil sørge for at ting går greit for seg og så får vi se om det er en sak for oss eller helsevesenet, sier Holte og forteller videre at de ikke har fått noen meldinger om at det skal ha vært vanskelige kjøreforhold.

– Det er uansett ingen unnskyldning. Er det vanskelige kjøreforhold må man tilpasse kjøringa etter forholda, sier han.

#E136, #Rauma i området #Skirimoen: Melding om et mindre trafikkuhell. Politipatrulje og ambulanse fremme på stedet. Ikke trafikale utfordringer. 2 biler og 3 personer involvert totalt. 1 person melder om smerter i rygg/nakke. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) December 1, 2019