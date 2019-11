Vestlandsfylkene står sammen om ferjene

Nyheter

Det melder vestlandsfylkene i en felles uttalelse etter et møte i Vestlandsrådet onsdag, melder NRK Møre og Romsdal.

Både Møre og Romsdal og Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane), sliter økonomisk, og mener at ferjedrifta blir underfinansiert fra staten. Vestlandsrådet krever derfor mer statlige penger for å finansiere ferjedrifta og satsinga på miljøferjer.

Statskanalen melder videre at fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) håper at dette påtrykket inn mot Staten vil hjelpe. Hun mener at det mest realistiske vil være endringer i kommuneproposisjonen til våren.

Sammen med fylkesordføreren i Vestland og fylkesråden i Nordland har Torve bedt om et felles møte med kommunalministeren, skriver NRK.