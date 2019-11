Måndalen Trevare AS får Næringsprisen 2019

Nyheter

I en pressemelding fra Rauma kommune opplyser Kraftfondets leder, Per Vidar Kjølmoen, at Måndalen Trevare AS er en bedrift med lange tradisjoner i en bransje som tradisjonelt har vært viktig både for Rauma kommune og Møre og Romsdal fylke.

Ny profil og satsing på hotellmarkedet «Heiltre heilt heim» – det er slagordet som skal gi ny identitet for gamle Måndalen Trevare AS, heretter kalt bare Måndalen.

"Bedriften har klart å videreutvikle seg i takt med til dels krevende markedsforhold og fremstår i dag som en solid og framoverlent del av næringslivet i Rauma. Kraftfondet har også merket seg at bedriften ved leder Sigbjørn Sørli har vært opptatt av å bidra til god samfunnsutvikling av Rauma", ifølge Kjølmoen i pressemeldinga.

Prisen er en pengesum på 20.000 kroner, samt en diplom eller statuett.

Det var et enstemmig styre i Kraftfondet som gikk inn for tildelingen. Prisen vil bli overrakt på et eget arrangement senere i år, eller tidlig i neste år, ifølge pressemeldinga.