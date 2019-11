Nå kommer vinteren for fullt

Nyheter

Vinteren er i full ferd med å bre seg over det ganske land. Etter flere uker med gråvær, regn og tåke meldes det om snøbyger inn mot helgen både på Østlandet, Vestlandet, i Midt- og Nord-Norge.

– På Østlandet får vi nye runder med nedbør i morgen. Det har vært mye grått og stusslig vær i det siste, men det blir litt lavere temperaturer innover mot helgen. Nedbøren går over til snø ganske mange steder etter hvert, forteller vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt til NTB.

5 til 15 cm med snø

Hun opplyser at det meste av nedbøren i Agder og Østfold vil komme som regn, men for resten av østlandsområdet sør for Lillehammer er det ventet 5 til 15 centimeter med snø. Dette kan gi trøbbel i trafikken, og snøvarsel for torsdag er sendt ut for Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oppland og Hedmark.

Bilister anbefales å beregne noe ekstra tid til transport og kjøring.

Berger påpeker imidlertid at det i helgen ser ut til at nedbørsmengdene blir mindre for hele østlandsområdet, samtidig som temperaturene blir gradvis lavere. Stedvis kan gradestokken krype ned til -10.

– Det er til og med mulighet for sol! Kanskje allerede fra fredag vil det bli lettere vær og skydekke, sier Berger.

Snø og farevarsel også i vest

Folk på Vestlandet og i Midt-Norge kan også finne fram snøskuffen, da det er ventet mye snø nærmere helgen.

Fra fredag er det utstedt farevarsel for Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– På de sørligste delene av Vestlandet, sør for Nordfjord, så vil det blåse og kommer byger på kysten, men disse blir mindre lenger inn i landet. Temperaturmessig vil det ligge rundt omkring null grader inn mot helgen, sier Berger.

Kald vind i nord

Det er også utstedt farevarsel fra lørdag om nedbør i Troms, Nordland, og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

Berger påpeker at Øst-Finnmark slipper litt billigere unna med mindre nedbørsmengder.

– Det er snakk om et lavtrykk som ligger oppe i nord, og som fører til en kald nordvestlig pålandsvind. Da blir det snøbyger, og det vil blåse periodevis langs kysten, sier Berger.

Det er også meldt om en god del vind på Spitsbergen i løpet av helgen.

– Hvis man tenker på effektive kuldegrader, kan det bli ganske kaldt. Dette gjelder også for fastlandet, der det er mye vind og lave temperaturer, sier Berger.

(©NTB)