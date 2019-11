Kulturprisen til Rauma Historielag

Nyheter

Det melder Rauma kommune i en pressemelding onsdag kveld.

"Rauma historielag får prisen for sin innsats for å samle, bevare og videreformidle Raumas lokalhistorie. Historielaget ble stiftet i 2008 og har siden da produsert 12 årbøker med lokalhistorie fra hele Rauma, og har i tillegg en lang rekke prosjekter knytta til bevaring og formidling av lokalhistorie og kulturminner i Rauma", skriver kommunen.

- Rauma historielag er en verdig vinner, som gjør en viktig jobb med å dokumentere og ikke minst videreformidle historien i kommunen vår. Historielaget har ca. 280 medlemmer i dag, som engasjerer seg i samle og ta vare på historien i Rauma. Dette er et viktig arbeid som jeg er veldig glad for at historielaget gjør på en så god og dedikert måte, sier ordfører Yvonne Wold.

Kulturprisen deles ut på et eget arrangement, som annonseres på et senere tidspunkt.

– Tidenes største årbok Rauma Historielag utgir årboka for 12. gang, og «Årbok for Rauma 2019» er større enn noen gang.

Historielaget utgir i disse dager årsboka for 2019, som er den mest omfangsrike noen gang.

Rauma Historielag ledes av Ane Steffen Lillehagen.