Vil at gondolbana skal bli porten til nytt tureldorado

Nyheter

– Ja, vi har en egen utredning på hvordan vi ser for oss at det skal bli på toppen. Poenget er å tilrettelegge for at folk skal kunne bevege seg rundt på en sikker måte. For å forebygge slitasje, ser vi for oss å etablere rundløyper med rasteplasser og utsiktspunkter, slik at folk blir kanalisert inn på de løypene, forteller Vassli.