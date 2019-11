Aksjonsgruppa for to ferger Åfarnes – Sølsnes fikk 1000 medlemmer på kun få dager – nå vil de aksjonere:

– Dette finner vi oss bare ikke i

– Det er blitt sagt at av en i bygda her at det å miste en ferge er som om hovedvegen blir fysisk stengt i 40 minutter, sier Ingvild Brevik, primus motor bak aksjonsgruppa for to ferger.