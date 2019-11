Nyheter

- Så sent som i 2018 fikk Langfjordforbindelsen AS gjennomslag for å få på plass B-ferge over Langfjorden også i vinterhalvåret. Dette ble finansiert gjennom at takstene ble økt med to takstsoner. Fylkesrådmannen har nå lagt fram forslag om ytterligere takstøkninger, samtidig som man ønsker å gå tilbake til kun en ferge halve året. Det vil være drastisk dersom dette forslaget går gjennom. Langfjordforbindelsen AS, Rauma Næringslag og Molde Næringsforum er sterkt bekymret for effekten av de foreslåtte kuttene. Vi ber politikerne legge vekk forslaget med en gang, skriver de i uttalelsen.