Romsdalen AS: - Har allerede bestilt gondolen

Nyheter

I en pressemelding torsdag kveld skriver daglig leder Oddbjørn Vassli at med Rauma kommunestyres vedtak torsdag ettermiddag om godkjenning av reguleringsplanen for Romsdalsgondolen fra Åndalsnes til Nesaksla, er den siste avgjørende forutsetningen for at gondolen kan realiseres på plass.