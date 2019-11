Flertall for å behandle gondolsaka torsdag

Nyheter

- Vi i SV kommer til å be om utsettelse. Vi mener det har gått for fort i svingene. Vi mener dokumentasjonen bærer preg av hastverk. Viktige deler av prosjektet er kommet inn etter den offentlige høringsrunden, sa Aukrust.

Også Per Egil Solli Mork (Sp) og Geir Klepaker (MDG) støttet forslaget fra SVs Aukrust.

Øyvind Hovde (H) vil ikke utsette saka:

- Nå ha saka vært utredet, alle innsigelser er utsjekket, og nå har vi en investor som står klar på en knallhard utbygging. Nå må vi gå i gang og få debattert saken og få avgjort den i dag, sa Hovde i debatten om utsettelse.

Også Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Per Johnny Voldseth (Ap) tok til ordet for å realitetsbehandle saka torsdag.

Det var kun SV og MDG som stemte for utsettelse.

Det pågår nå en debatt om SV skal få fremme et nytt utsettelsesforslag for å kunne ta saka opp på nytt i desember 2019.

Det er klart at det blir realitetsbehandling av saka torsdag,

Saken oppdateres.