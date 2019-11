Hotellsjefen svarar: – Her må det ha skjedd ein glipp

Nyheter

Det er Nils Valde som i lesarbrevet skriv at «Eg har vore med på mange middagar både langt nord og sør i landet, men det er første gongen eg har fått til svar at «det har vi ikkje» når eg har bedd om alkoholfri vin til maten». Det var i høve den offisielle opninga av Nye Verma kraftstasjon at Valde åt middag på hotellet.

Hotellsjef Ola-Elias Åndal seier til Åndalsnes Avis at han er heilt ukjend med at ein av gjestane ikkje fekk alkoholfritt alternativ.

– Då må det ha vore ei misforståing. Vi har alkoholfritt alternativ for dei som ber om det. Det hadde vi både til velkomstdrink og under middagen, seier hotellsjef Ola-Elias Åndal.

