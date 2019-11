Nyheter

Statens vegvesen melder at vegen nå er stengt for vinteren. Trollstigen har vært stengt de siste ukene, og det er nå klart at vegen ikke åpner igjen før til våren.

Trollstigen kafé leggast i dvale for vinteren Det er ikkje lett å vere einsam kafé i vintermørket, og det er mykje som skal gjerast for at kafébygget skal kome seg heilskinna gjennom vinteren.