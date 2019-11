Fikk Gullaksen 2019

Nyheter

Begivenheten fant sted under den årlige Villaksauksjonen i Oslo, og prisen deles ut av foreningen Norske Lakseelver. Aage Wold og Vidar Skiri fikk prisen som honnør for sitt engasjement gjennom flere tiår for å bli kvitt gyrodactylus-parasitten i elvene i Rauma. At prisen ble delt ut bare ei uke etter at seks elver i Rauma kommune ble friskmeldt er neppe en tilfeldighet.