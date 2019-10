Rauma elv kan bli friskmeldt neste fredag

Nyheter

Det sier lederen i Rauma Elveeierlag, Vidar Skiri. Han har kjempet for å berge laksestammen i elva helt siden 1980, da de første bevisene for at laksen i Rauma elv var infisert av den dødelige gyrodactylusparasitten. Den kampen har han kjempet sammen med elveeiere og laksefiskere i alle de åtte lakseførende elvene i indre Romsdal, med varierende støtte fra en lang rekke offentlige forvaltningsorganer og forskningsinstanser.