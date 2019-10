Til Stortinget for besøkssenter

Nyheter

Det skriver Tindesenteret i en pressemelding. Da to av fylkets tre nasjonalparker, Dovrefjell/Sunndalsfjella og Reinheimen, ligger i Rauma kommune og rundt halvparten av kommunens areal er underlagt vern som nasjonalpark eller landskapsvernområde, mener de at et besøkssenter bør legges til Åndalsnes og Tindesenteret. Fra før er det besøkssenter i 15 av landets 45 nasjonalparker, som formidler verdien av urørt natur og tilrettelegger for verdiskaping i nasjonalparkene. I statsbudsjettet for 2019 er det lagt inn forslag om tre nye besøkssenter, i nasjonalparkene Lofotodden, Jomfruland utenfor Kragerø og Raet i Agder.