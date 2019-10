Rauma ber Vestnes overta elever fra Vågstranda

Bygdebladet skriver at Rauma kommune, ved rådmann Toril Hovdenak, vil at Vestnes kommune skal ta imot elevene fra Vågstranda og Hjelvik fra høsten 2020. Altså før de to grendene blir en del av Vestnes den 1. januar 2021.