Den arabiske liga ber Tyrkia stanse Syria-offensiv

Utenriksministrene fra medlemslandene i Ligaen var lørdag samlet til et hastemøte i Kairo for å drøfte situasjonen, og i en felles uttalelse fordømmer de Tyrkia og kaller offensiven for «et avskyelig brudd» på Syrias suverenitet.

Ministrene påpeker også at Tyrkias handlinger er en fare for sikkerheten i hele regionen.

– Offensiven undergraver det internasjonale arbeidet med å knuse IS og vil hjelpe ekstremistene til å omgruppere seg og bygge seg opp igjen, sier Ligaen i uttalelsen.

Tyrkiske styrker gikk onsdag denne uken inn i det nordøstre Syria med mål om å knuse den kurdiske YPG-militsen, som tyrkiske myndigheter anser som terrorister som står i ledtog med den tyrkiske PKK-geriljaen.

YPG-militsen utgjør størsteparten av SDF-styrken som med støtte fra USA har bekjempet IS i Syria.

