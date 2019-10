Fire av ti sliter psykisk over tid

Nyheter

Det er en nedgang på 5 prosentpoeng fra i fjor.

Ifølge undersøkelsen svarer folk at det er familie og venner som er de viktigste samtalepartnerne når de sliter psykisk, men det er også en tendens at kollegaer har en økt betydning. Mens 9 prosent av respondentene i 2017 svarte at de kunne snakke med kollegaer, var det i år 14 prosent som svarte det samme.

Sett bort ifra familie, venner og kollegaer, er det anonyme chattetjenester folk tyr til når de sliter psykisk. Til tross for at flertallet oppgir at de vet hvem de kan snakke med, svarer 12 prosent at de ikke har noen å snakke med, mens 3 prosent svarer at de ikke vet.

Undersøkelsen som er basert på til sammen 1.006 intervjuer, er gjennomført av analyseinstituttet YouGov.

Verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 10. oktober i over 150 land. Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet i Norge i samarbeid med Helsedirektoratet.