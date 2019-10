– Vi ønsker UP velkommen med åpne armer

Nyheter

E136 gjennom Verma ble virkelig satt på kartet forrige helg da 32 bilførere mista førerkortet på to dager i Utrykningspolitiets kontroller fredag og søndag. Åndalsnes Avis har tidligere skrevet at dette var en ny rekord, i negativ forstand, for UP i Møre og Romsdal og at de fortsatt vil ha fokus på E136 gjennom Romsdalen. Folket på Verma ønsker politiet velkommen.