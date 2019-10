Ungarer ble funnet sovende på fransk vingård – dømt for å ha iscenesatt forsvinning i Molde

Nyheter

Arbeidsgiveren til den nå 39 år gamle ungarske mannen ble bekymret da han 25. juni i fjor ikke møtte på jobb, ifølge dommen.

Arbeidsgiveren sendte en av sine ansatte hjem til ungareren. Vedkommende kom til ulåst ytterdør, og på gulvet inne i leiligheten ble det funnet glasskår fra et knust vannglass. Arbeidsgiveren varslet deretter politiet.

Ble funnet sovende på fransk vingård

Det ble iverksatt en omfattende etterforskning, hvor politiet blant annet fikk bistand fra Kripos, og forsvinningen ble etterforsket som et mulig drap. Mannens blod ble funnet i leiligheten hans og i bilen til et ektepar. Det ble også funnet en konvolutt med «bevis». I letingen etter mannen ble også et tjern som ligger i nærheten av mannens bopel, pumpet tomt for vann.

Funnene i saken gjorde at ekteparet ble pågrepet og varetektsfengslet for frihetsberøvelse.

Mannen kom til rette i Frankrike 2. juli, der han ble funnet sovende på en mark på en vingård.

Var i et forhold med kvinnen

Politiet mener at mannen plantet bevisene for å rette mistanke mot ekteparet. Ifølge dommen hadde ungareren og den fornærmede kvinnen vært i et forhold. Ungareren ønsket at kvinnen skulle forlate ektemannen, mens hun på sin side ønsket å avslutte forholdet til ham. Dette skal ha vært grunnen til at ungareren iscenesatte sin egen forsvinning.

I tillegg til fengselsstraffen på ett år og seks måneder, dømmes ungareren til å betale 80.000 kroner i erstatning til hver av de to fornærmede.

Mannens forsvarer, Astrid Bolstad, sier til NRK at mannen vil anke dommen.

