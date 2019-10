– Regjeringa gjør narr av oss ved å utelate E136

Nyheter

Forslag til statsbudsjett ble lagt fram mandag formiddag. Men der var det ingen oppstartsmidler til trefelts veg opp Brustugulia på E136.

– Pengene har nok røket med i bompengeforliket, sier Svein Kroken og virker oppgitt. – Når de ikke har 25 millioner kroner å avse i oppstartsmidler, så gjør de narr av oss, mener han. Kroken sier de har lagt ned utrolig mye tid for å vise politikerne hva de sliter med.

– Vi har tatt imot lederen av samferdselskomiteen, andre medlemmer av komiteen, men det ser ikke ut til at det hjelper det døyt. Jeg konstaterer at Romsdalen, som er hovedinnfartsåra for hjulbasert trafikk, der næringsliv og turistnæringa sørger for at varer kommer inn, ikke blir prioritert.

Helge Orten (H) er leder av transportkomiteen på Stortinget.

– Gjør dere narr av oss, Orten?

– Nei, på ingen måte. Men jeg skjønner at han er skuffet, og jeg er sjøl skuffet over at regjeringa ikke kunne finne rom til E136 i dette budsjettet. Samtidig; med det trøkket som har vært rundt bompenger, så brukes en del av handlingsrommet vårt. Det er et forlik som er inngått og som vi har blitt enige om. Jeg velger heller å vri innsatsen på å se på muligheten, som ligger i revidert nasjonalbudsjett eller i statsbudsjett for 2021, sier Orten.

– Det er bare «småpenger» det er snakk om i oppstartsmidler?

– Jeg husker ikke beløpet i farta. Oppstartsmidlene er ikke store, men det gir bindinger i neste års budsjett, sier Orten.

Kroken frykter minst ett års utsettelse på E136 – og fortsatt fare for alvorlige ulykker:

– Vi må bare lære oss å leve med at vegen er slik som den er. Da har vi i 2019 en E136 gjennom Romsdalen med varsel om fartsgrense helt ned i 20 km/t. Med den store trafikken opp til hyttene på Bjorli, så er det i en snørik gammeldags vinter ikke spørsmål om det skjer store ulykker. Med den store andelen av utenlandske trailere vi har på vegene så vil det skje ulykker der.

Romsdals Budstikke skrev mandag om Nye Veier, som foreslår tunnel fra Trollveggen til Måndalen, som en ny E136-trasé.

– Dette vil sette Rauma kommune og Åndalsnes helt sjakk matt. Det vil være få som tør gjøre ei investering i reiselivet, ja nesten uansett hva slags næring du snakker om. Nå vet vi ikke om Åndalsnes blir en blindtarm eller ikke. Skal man ødelegge et helt lokalsamfunn og legge det brakk? spør Kroken.

– Det er skremmende når man ikke når gjennom med tiltakene som er påkrevd; jeg tenker på Brustugulia og Flatmark-Skiri. Hadde vi fått dem, så skulle vi vært fornøyd. Men når de ikke har 25 millioner kroner å avse i oppstartsmidler, så gjør de narr av oss. Vi er inne på NTPen, men det blir ikke gitt oppstartsbevilgninger. Hva mer kan vi gjøre da?

Han er glad for at ordfører uttaler til i RB at regjeringa først må komme med det de har lovd.

– Når er vårt håp at vår ordfører bruker sin makt og tyngde inn mot fylket, at man ser nytteverdien og får Romsdalen inn på kartet igjen, og ikke legger et helt lokalsamfunn dødt, sier Kroken.

Orten sier Kroken har rett; at regjeringa i 2020 bruker 1,4 mrd. i å redusere bompenger.

– Bomsnittet på Vågstranda blir tatt vekk. Og det blir en betydelig forbedring for dem som bruker E136. Men konsekvenser er samtidig at det går ut over det samlete handlingsrommet vi har for å bygge veger, sier Orten.