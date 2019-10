- Værringen er krumtappen i avlsarbeidet

Nyheter

- Det var mange fine lam her i dag. Jevn og god kvalitet, sa dommer Ronald Slemmen fra Malmefjorden, etter at 60 værlam hadde fått sin bedømmelse.

Oles vær ble "best in show"

På værenes missekåring blir de bedømt på eksteriør, ull, stamtavle og andre kvaliteter.

Etter at alle værene var blitt vist og bedømt, ble de tre beste plukket ut. De fikk henholdsvis hvit, rød og blå sløyfe av dommeren.

Dagens fineste vær er eid av Ole Morstøl.

- Det var artig dette. En ny opplevelse, sa Morstøl etter at hans vær hadde fått den hvite sløyfa. Væren har ikke noe navn:

- Men det kan jo hende han får ett nå, smiler han.

Væren som ble nest best, kommer fra Vågstranda.

- Det er så klart veldig stas, sier eier Åge Thoresen.

Ung sauebonde

Eline Vik (11) eier væren som fikk tredjeplasseen, sammen med resten av familien. Heller ikke denne væren har noe navn:

- Men jeg har lyst til å kalle ham Markus, smiler Eline, som stolt kunne ta imot den blå sløyfa.

Familien hadde seks værer med på kåringen, men Markus var favoritten:

- Jeg har heiet på ham i hele dag, forteller hun.

Elines mor, Linda Oftedal Vik, nikker enig.

- Det var ham vi hadde mest tro på, sier hun, og forteller at Markus nok blir beholdt i værringen.

Familien har tatt imot både sauer og folk til kåring på gården sin i en årrekke.

- Jeg har vært med så lenge jeg kan huske, sier Eline.

- Det er så innarbeidet nå, at nå går det nesten av seg selv, sier Linda.

- Kjøper tre i år, og tre neste år

Arnfinn Lien fra Vestnes er på kåringen som kjøper. Han har handlet værer fra Rauma verring siden 1993.

- Jeg skal kjøpe tre i år, og jeg skal ha tre neste år også, forteller han.

- Jeg er veldig godt fornøyd med resultatene jeg har fått fra værer herfra. Det er god kvalitet. Miljøet her er ganske likt miljøet hjemme hos meg, og jeg tror det kan være noe av årsaken til at jeg har mindre tap av lam nå enn jeg har hatt før. Dessuten er værene herfra lettsolgte etter de har vært i avlen hos meg, forteller han.

Han forteller hva som er viktig for han når han skal handle:

- Jeg er opptatt av god ull og gode bein, også er det viktig for meg at de ikke har såkalte "finnegen". Det betyr at de avler veldig mange lam. Fra et dyrevelferdsperspektiv ønsker vi ikke at søyene skal få mange lam, forteller han.

- Viktig avlsarbeid

Steinar Morstøl er leder for Rauma verring, som har 13 medlemmer i Rauma og Vestnes.

- Værringen er krumtappen til avlsarbeidet. I Norge er det rundt 260 værringer, og rundt 1800 værer stilles hvert år, forteller han.

Kåringen av værlam er første steg i utvalget av avlsværer, og den danner grunnlaget for det videre utvalgsarbeidet på hanndyr-siden.

- Salg av kårede lam er også et viktig tiltak for å spre den avlsmessige framgangen til de som ikke selv driver et aktivt avlsarbeid i egen besetning, mener foreningen Norsk Sau og Geit.

- Hva skjer med lammene som stilles her i dag?

- Av de 60 som blir stilt her i dag, så beholder vi omtrent 20 i verringen. De går på rundgang mellom bøndene. Vi har dem i utgangspunktet ett år før vi selger dem videre. Men noen beholder vi i to år, forteller Morstøl.

De rundt 40 andre, blir solgt til andre budskaper.

- Er det noe penger i dette?

- De lammene som blir solgt her får vi kanskje mellom 3000 og 4000 kroner. De vi selger om et år får vi kanskje 6000 for. Så det er en del mer enn vanlig kjøttpris, forklarer han.

- Hva betyr det å få gode karakterer her?

- Det er veldig stas. Det betyr jo at man har gjort noe riktig, sier Morstøl.

I år fyller værringen 50 år.

- Det blir ingen stor feiring, men vi skal ha en fellestur til seminstasjonen på Hamar, forteller Morstøl.