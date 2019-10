Nyheter

En mann i 40-årene fra Rauma er tiltalt for å ha kjørt bil, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Blodprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,86 promille.

Hendelsen skjedde i mai i år, og saken skal opp i Romsdal tingrett i oktober.