– Initiativet må komme fra innbyggerne selv

Nyheter

Reidar Brude (Uavh.) spurte den nye ordføreren om hun vil ta initiativ til et møte med folka på Vågstranda, med tanke på å lodde stemningen om en mulig reversering av overflyttingen til Vestnes kommune.

Wold svarte at hun ikke synes det er naturlig at ordfører skal ta initiativ:

– Det er en stor og tung prosess som det er svært vanskelig å snu, og det har så langt ikke kommet signaler til ordføreren fra innbyggere om å ta initiativ i saka. Dersom det kommer slike signaler vil det selvsagt være vanskelig å forholde seg til, dersom det kommer fra enkeltpersoner eller enkeltgrupper. Det eneste jeg kan gjøre er derfor å signalisere at jeg svært gjerne hadde ønsket at innbyggerne våre hadde blitt værende i kommunen, og at vi hadde fått beholde det fantastiske området som Vågstranda er, sa hun.

Hun fortalte at det nå må søkes om grensejustering på ny for hvis Vågstranda skal bli værende i Rauma.

– Jeg er åpen for initiativ fra innbyggerne på Vågstranda, samtidig som jeg regner med at vi alle har en forståelse for at tidsaspektet i prosessen i tilfelle blir avgjørende.