Nye Veier med kritikk av utredninga av Møreaksen

I et dokument sendt til Samferdselsdepartementet, mener selskapet Nye Veier at det er nødvendig med en helt ny utredning av E39 Ålesund-Molde. Ifølge Sunnmørsposten melder selskapet også at de vil ta over byggingen av både E39, og E136 til Dombås.