Arrangerte historiens første randoneesamling for ungdom

Det skriver Romsdal Randoneklubb i en pressemelding. For mange av ungdommene som var i Isfjorden den siste helga i september, var det deres første møte med randoneesporten. I alt 20 ungdommer i alderen 12 til 20 år fikk prøvd seg i både tradisjonelle utholdenhetsøvelser, klatring og aktiviteter med fokus på balanse spenst og styrke. De hadde også besøk fra landslaget, som sto for faglig påfyll under samlinger og inspirasjon under barmarksprinten i alpinbakken. Videre skriver klubben at alle utøverne og foreldre bodde på Romsdalseggen camping, der de hadde felles måltider og aktiviteter på kveldstid.

Mens det for de yngste var mest fokus på lek og moro, var det mer alvor for de eldre utøverne. De har ungdoms-OL i Lausanne i Sveits i januar som mål, men Norge har kun en kvote på én gutt og ei jente til mesterskapet. Det endelige uttaket vil bli gjort i desember, etter den innledende «Trolltesten» opp Trollstigen.

Randonee er kort sagt «topptur på ski». Ordet kommer fra fransk, og betyr rett og slett «å gå på fjelltur». Innenfor alpintsporten er dette en betegnelse for å gå på ski til toppen av et fjell, på godt norsk «topptur», og så frikjøre ned igjen.