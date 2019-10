- Eit problem for den norske kyrkje

Nyheter

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo utdannar omtrent seksti prosent av prestane i Noreg, altså rundt 25 prestar kvart år. Rektor ved MF, Vidar Leif Haanes seier skulen har samarbeidd med kyrkja i ti år for å rekruttere fleire studentar til profesjonsstudiet i teologi, som er studieretninga for dei som ønsker å bli prest, utan at det har gitt resultat.