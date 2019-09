Edmund Meyer: – Veldig nøgd med sesongen

Nyheter

På Trollstigen Kafé er det derimot ikkje rom for auke, for der er det heilt fullt på fineversdagane. Edmund Meyer i Trollstigen Drift AS, som driv Trollstigen Gjestegård og Trollstigen Kafé, er altså veldig nøgd med turistsesongen. Nokre periodar med kulde og regn har kanskje stått litt i vegen for vekst, men samtidig har det ikkje vore nokon ulykker, og vegen har haldt seg fin gjennom uvêrsperiodane.