Mistillit mot styrelederen - kaller inn til ekstraordinær generalforsamling

Nyheter

Romsdal reiseliv og handel kaller inn til ekstraordinær generalforsamling onsdag 9. oktober.

Det skjer etter at det på styremøte tirsdag ble rettet mistillit mot styreleder Ted Heen fra styremedlemmene Svein Kroken, Tonje Dahle Hovde, Ivar Åndal og Ingrid Nerhus Hole.

Det blir nå opp til medlemmene å avgjøre styrets videre sjebne.

- Det ble konstatert at styre da var dysfunksjonelt og går over til å være et arbeidsministerium fram til generalforsamlingen får tred sammen for å avgjøre styrets videre skjebne. Medlemmene vil bli bedt om å ta stilling til hvilke styre dem ønsker og hvilke retningsvalg RRH skal ta, skriver Ted Heen i en e-post til medlemmene i Romsdal reiseliv og handel.