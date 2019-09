Fint halve helga - nordvavinden overtar

Nyheter

Folk og fe må belage seg på høstvær i tida framover. Temperaturene vil holde seg en dag eller to, men så kommer nordavinden med regn og kalde gufs.

Høytrykket avtar

Trøndelag og Møre og Romsdal kan fortsatt nyte høytrykket før det forsvinner mot øst.

– Torsdag blir en fin dag med lite vind og pent vær. Fredag vil nok vinden øke til sørøst liten kuling utsatte steder. Utover dagen kommer litt regn fra sør. Det kan også være utrygt for tåke i ytre strøk av Møre og Romsdal.

Fint også lørdag

Også lørdagen vil by på godt vær, men søndag blir også Midt-Norge påvirket av den nordlige vinden som øker til liten kuling på kysten. Det kommer også noen spredte regnbyger søndag.

Temperaturene i Midt-Norge kan også her komme opp i 14–16 grader enkelte steder torsdag.

Fredag blir det litt kjøligere, lørdag tar det seg opp igjen før temperaturen faller betydelig søndag og ikke vil stige over seks grader.

– Våtere i Sør-Norge

– Det store bildet er at høytrykket som har vært over Norge, vil svekkes de neste dagene og bevege seg østover. Spesielt i Sør-Norge vil det bli litt våtere. I løpet av torsdag kveld kommer det inn et lavtrykk. Inn mot helgen blir det en fuktigere værtype, sier statsmeteorolog Pernille Borander i Meteorologisk institutt til NTB.

Kjøligere værtype

Sent søndag vil nordavinden også gjøre seg gjeldende sør i landet. På kysten av Vestlandet kan det komme opp i en nordlig stiv kuling.

– Torsdag og fredag blir det opp i 15 grader, spesielt på Vestlandet og i Oslo-området. Lørdag blir det litt kjøligere. Søndag begynner nordavinden å merkes, sier statsmeteorologen.

Den kjøligere værtypen vil feste seg mandag. Temperaturen vil falle utover natt til mandag og mandag, selv om det ifølge Borander ikke blir så fryktelig kjølig med en gang for Sør-Norges del.

(NTB)