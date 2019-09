Mann tiltalt for fabrikkering av bevis mot ektepar

Nyheter

Statsadvokaten i Møre og Romsdal har tiltalt 39-åringen etter straffelovens paragraf 223 om såkalt grov uriktig anklage. Forholdet har en øvre strafferamme på ti års fengsel.

I tiltalen heter det at han plantet eget blod i bilen til ekteparet «før han forlot Molde uten pass, bank kredittkort og med avslått telefon, under omstendigheter som førte til at det ble iverksatt politietterforskning».

Mannen ble meldt savnet da han ikke møtte på jobb 25. juni i fjor. Fire dager senere ble ekteparet pågrepet, siktet for frihetsberøving eller medvirkning til dette. Paret ble fengslet, og barnevernet overtok ansvaret for barna deres. En storstilt etterforskning ble iverksatt, og blant annet ble flere tjern i Molde tappet ned.

– Ville ramme mannen

I aktors innledningsforedrag kom det fram en rekke oppsiktsvekkende opplysninger i saken, melder TV 2.

– Påtalemyndigheten mener tiltalte hadde et forhold til kvinnen og arrangerte forsvinningen for å ramme hennes mann, fremholdt aktor, statsadvokat Magne Nyborg.

På spørsmål fra tingrettsdommer Oddne Hansen om hvorfor han reiste fra Norge, svarte mannen:

– Jeg var i en tvangssituasjon og måtte reise. Jeg vil ikke forklare nærmere om hvorfor, sa mannen i sin forklaring. Mannen nekter straffskyld.

– På villspor

– Politiet er helt på villspor i denne saken. Tiltalen mot meg er sjokkerende, forklarte han, ifølge TV 2s rettsreferat.

Mannen kom til rette i Frankrike en uke etter at han ble meldt savnet, og da ble ekteparet løslatt. Mannen ble utlevert fra Frankrike i februar og ble varetektsfengslet da han kom tilbake til Norge.

Mannens forsvarer, advokat Astrid Bolstad, mener hennes klient ikke har ønsket å ramme ekteparet.

– Denne saken handler ikke om forhold mellom partene, men handler om hvorvidt tiltalte med sin atferd har skapt en situasjon som har rammet ekteparet. Det er ikke ulovlig å reise til utlandet uten pass og minibankkort, sier Astrid Bolstad.

Romsdal tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken.

(©NTB)