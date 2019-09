ExtraStiftelsen skifter navn

Nyheter

Dam er et akronym, som står for deltakelse, aktivitet og mestring, og er inspirert av folkeeventyret og diktet (Olav H. Hauge) om Fugl Dam.

– Først og fremst er jeg glad for at vi endelig får et navn som er tettere på formålet til stiftelsen. Det forteller mer om hvordan vi forstår helse og de levde livene våre, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen, og legger til:

– Deltakelse, aktivitet og mestring er viktig i dag og det vil også være viktig i åra framover. Det er jo dette prosjektene vi støtter handler om.

Bakgrunnen for navneskiftet er at stiftelsen ikke lenger eier Extra-spillet, og dermed har et navn som ikke reflekterer verken formål eller hvor inntektene kommer fra. Fra 1. januar 2016 har stiftelsen mottatt 6,4 prosent av overskuddet til alle Norsk Tippings spill.

Det er medlemsorganisasjonene i stiftelsen som har funnet fram til det nye navnet, som ble vedtatt enstemmig på stiftelsens årsmøte 21. mai 2019. Siden den gang har både styret og Stiftelsestilsynet godkjent navneendringen.

Stiftelsens formål vil ikke bli endret, og logoen vil bli gjenkjennelig for de som kjenner stiftelsen fra tidligere.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter. Prosjektene drives av de frivillige helseorganisasjonene, og pengene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.