Dyreplageri langs jernbanen og vegene

Nyheter

Hver uke blir minst ett dyr påkjørt og drept av bil eller tog i Rauma. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Bane NOR. De høge påkjørselstallene forteller at det snarlig må iverksettes tiltak for å unngå at så mange dyr pines og dør.

205 dyr togdrept berre sidan 2015 Berre sidan 2015 er 205 vilt og husdyr togdrept på Raumabanen. Problemet er massivt i nasjonal målestokk, og berre på Dovrebanen og Raumabanen er over 2400 dyr drept av toget sidan 2008.

SSB-tallene, som ikke omfatter husdyr som sau, geit og storfe, forteller om et gjennomsnitt i Rauma kommune på 68 påkjørte dyr årlig fra 2010 til 2018. Tre av fire dyr dør etter påkjørsel av bil, én av fire blir drept etter sammenstøt med toget. I tillegg kommer påkjørsler av sauer på jernbane og veger.

Ikke alle dyr som blir truffet av biler eller tog, dør momentant, men seigpines etter skadene de er påført. Dette må både Statens vegvesen, som vegeier, og Bane NOR som jernbaneeier ta på største alvor.

Lørdag kunne Åndalsnes Avis fortelle at 205 dyr er togdrept på Raumabanen bare siden 2015, ifølge Bane NORs egne tall. Av de 205 er det 52 sauer, 29 elger, 27 rådyr og 93 hjorter. Og vi fortalte også om lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), som er kritisk til BaneNors holdninger til påkjørsler av dyr.

– Dette er ein uetisk og heilt uakseptabel situasjon, og eg er svært kritisk til måten Bane NOR handterer dette problemet på. Det kan nesten verke som om haldningane i Bane NOR er at det er billigare å betale ut erstatning for drepte husdyr enn å gjere noko grundig med sjølve problemet, sa Pollestad i intervjuet.

Vi følger Pollestad i hans karakteristikk av situasjonen som uetisk og helt uakseptabel. Vi kan ikke akseptere at så mange dyr påføres smerter og lemlestelser i forbindelse med påkjørsler på veg og jernbane.

Men vi kan ikke bare skyve ansvaret over på Bane NOR på jernbanen og Statens vegvesen på vegene. Skal man klare å gjøre noe med problemet, er flere instanser nødt til å samarbeide. Fylkeskommunene, fylkesmenn, kommunene, grunneiere/rettighetshavere til vilt, dyreeiere, viltmyndigheter, Bane NOR og Mattilsynet må alle bidra for å få ned dødstallene.

Tiltak som kan settes inn er gjerding/viltgjerding, rydding av vegetasjon og hogstavfall, samt å etablere faunapassasjer. Det er tvingende nødvendige tiltak for å opprettholde god dyrevelferd.