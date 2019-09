Varm septemberdag flere steder

Nyheter

Klokka 14 lørdag ettermiddag ble det målt 19,8 grader på Bygdøy og 21,1 grader på Bjørnholt i Oslo. Over 20 grader ble det også målt i fylkene Akershus, Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, og i Agder.

I hovedstaden fikk deltakerne i Oslo maraton et gjensyn med sommervarmen, og løpet ble en varm affære for de over 23.000 påmeldte løperne.

Varmen var imidlertid ikke til ulempe for alle. Utenfor Operaen benyttet de irske turistene Ciara, Trini, Mary og Sinead Wyer seg av finværet og tok en dupp i fjorden, selv om badetemeraturen nok ikke var sommervarm.

Søndag er været hakket mer usikkert mange steder i Sør-Norge, og skyer og tåke kan melde seg.

