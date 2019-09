Åpner snart ny hytte: Speiderhytta blir DNT-hytte

Nyheter

Speiderhytta i Venjesdalen blir DNT-hytte. Eller rettere sagt den er allerede tatt i bruk til overnatting av fjellturister. Arnstein Salthammer Eide i DNT forteller at de i løpet av sommeren har hatt over 100 overnattinger i hytta til tross for at den ikke er markedsført i det hele tatt. Om det er en indikasjon på hvor stor interesse og bruk det blir av Venjedalsbu, er Arnstein mer usikker på. Hytta har åtte senger og fire madrasser og alle sengeplassene skal selges via bookingsystemet til DNT.