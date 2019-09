Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt

Nyheter

Cruisemilliardæren mener at det ikke er «et pent syn» når cruiseskip med flere tusen passasjerer legger til kai i et lite sted som Geiranger eller Flåm. Hagen foreslår derfor en lokal avgift per turist og begrensninger som hindrer de største skipene i å gå inn i norske fjorder.

– Vi har vakre ting å tilby, og da tror jeg det er rimelig at byene ilegger en avgift. Og så regulerer man etterspørselen etter hvor mye folk er villige til å betale, sier Hagen til NRK.

Selv legger han ikke skjul på at en turistskatt og størrelsesbegrensning neppe vil skremme hans egne kunder, ettersom Viking-rederiet satser på mindre cruiseskip og ikke opererer i lavprissegmentet.

Direktør Inge Tallerås i interesseorganisasjonen for cruisenæringen, Cruise Norway, er overfor NRK positiv til en turistskatt, men sier at den må gjelde alle turister og bør gå til å bygge infrastruktur som toaletter og skilting for turister.

Virke reiseliv har tidligere vært positive til turistskatt, mens NHO reiseliv har vært svært skeptiske.