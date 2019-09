925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 684

Nyheter

– For ti år siden hadde vi kanskje 50 mangler i året. Nå er vi snart oppe i 1.000, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til TV 2.

Blant de 245 legemidlene som man ikke får tak i for øyeblikket , er en HPV-vaksine, en malariamedisin og en type antibiotika. Problemene har blitt belyst flere ganger de siste årene, der en sentral utfordring er masseproduksjon av verdens medisiner til India og Kina. Det er lange avstander til markedene produsentene skal betjene over hele kloden. Madsen er også bekymret for kvaliteten på medisinene.

– Vi har hatt et par stygge episoder i år hvor vi har vist seg at blodtrykksmedisiner og andre medisiner har vært forurenset av kreftfremkallende stoffer. Det betyr selvfølgelig at vi er nødt til å trekke de tilbake med en eneste gang, for pasienten kan ikke bruke disse medisinene, sier han.

I fjor ble det meldt inn 684 tilfeller av medisinmangel til Legemiddelverket.

I juli uttalte helseminister Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen i helsedepartementet til VG at regjeringen har bevilget 4 millioner kroner for å styrke Legemiddelverkets kapasitet til å håndtere legemiddelmangel.