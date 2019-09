Nyheter

Per Vidar Kjølmoen blir fylkesvaraordfører. Det er klart etter at Ap, Sp, KrF, SV, MDG, V og R i går kveld signerte en avtale om konstituering i fylkespolitikken. Avtalen sier at Arbeiderpartiet skal ha både fylkesordfører og vara.

Tove-Lise Torve blir fylkesordfører, og Per Vidar Kjølmoen blir fylkesvaraordfører.