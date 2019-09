Forhandlet på Åndalsnes - ny avtale i fylkespolitikken signert

Nyheter

I en pressemelding fra partiene sendt mandag kveld går det fram Ap, Sp, KrF, SV, MDG, V og R har i kveld signert en avtale om konstituering i fylkespolitikken.

- Alle partiene, unntatt Rødt, har forpliktet seg til å bli enige om en politisk plattform. Vi kommer tilbake til detaljene i plattformen. Rødt har kun sluttet seg til den valgtekniske avtalen, forteller de i pressemeldingen, som er signert Kristin Sørheim, Randi Walderhaug Frisvold, Yvonne Wold, Carl Johansen, Pål Farstad, Silje Alise Ness og Tove-Lise Torve.

Partiene fant altså sammen i forhandlinger etter at Frp trakk seg fra den opprinnelige avtalen med Arbeiderpartiet mandag. SV, som hverken ville støtte en koalisjon med Høyre eller Frp ba allerede i forrige uke Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å komme tilbake til forhandlingsbordet, og førstekandidat Yvonne Wold sa i følge Sunnmørsposten at hun ville stille med både hjemmebakst og lokale.

Det løftet holdt hun, og forhandlingene gikk derfor hjemme hos Wold på på Åndalsnes.

Avtalten som er signert sier at Arbeiderpartiet får både fylkesordfører og fylkesvaraordfører, mens Senterpartiet får lederen i alle de tre hovedutvalgene. I fylkesutvalget skal Ap ha to kandidater og Senterpartiet to kandidater. Miljøpartiet de grønne, Venstre, KrF og SV skal ha en kandidat hver.