Flere veier stengt på Vestlandet

NVE har satt oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast en rekke steder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Været førte ikke til alvorlige hendelser natt til søndag, men flere veier er stengt eller har redusert fremkommelighet.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble søndag morgen stengt på grunn av uvær og snø, opplyser Vegtrafikksentralen. På flere andre fjelloverganger må man være forberedt på snø, sludd og kraftige byger.

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde i Sogn og Fjordane ble stengt lørdag på grunn av fare for ras. Strekningen er fortsatt stengt, og det gjøres en ny vurdering søndag klokken 17.

Fylkesvei 550 mellom Jondal og Utne er stengt fordi et jordras sperrer veien, og ferjestrekningen Leirvåg-Sløvåg er innstilt på grunn av dårlige værforhold.

Et tre og en veilysmast sperret E39 på strekningen mellom Mandal og Flekkefjord i Vest-Agder søndag morgen. Veien ble åpnet igjen for fri ferdsel like før klokken 9.

Søndag er det sendt ut varsel om flomfare på oransje nivå i Hordaland og deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er også jord- og flomskredfare på oransje nivå for midtre og indre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, skriver Varsom.no.

Det er dessuten sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vinkast for Telemark og Agder.