Økt minstepensjon for enslige fra september

Nyheter

Frp-leder og finansminister Siv Jensen viser til at årets pensjonsøkning kommer i tillegg til at de enslige minstepensjonistene fikk et tillegg på 4.000 kroner i pensjon i 2016 og ytterligere 4.000 kroner i 2017.

– Det betyr altså totalt 12.000 kroner ekstra på årsbasis, eller 1.000 kroner ekstra per måned. Det er et løft som Frp er stolte av å ha vært med på, sier Jensen til NTB.

Men for noen vil ikke årets økning på 333 kroner i måneden merkes noe særlig. Har du offentlig tjenestepensjon, blir denne redusert når minstepensjonen fra folketrygden øker, ifølge Pensjonistforbundet.

– I verste fall risikerer de at tjenestepensjonen reduseres med nøyaktig det samme beløpet som minstepensjonen fra folketrygden øker med, ifølge forbundet.

Det er omkring 65.000 enslige minstepensjonister i Norge i dag. Rundt 15.000 personer får ikke hele økningen på grunn av samordningen med offentlig tjenestepensjon, ifølge forbundet.

Minste pensjonsnivå for enslige økte fra 198.818 kroner til 202.818 kroner med virkning fra 1. september.