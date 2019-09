Vegvesenet har bygget ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene

Nyheter

I alle år fra 2009 har Vegvesenet tatt mer dyrket mark enn planlagt, ifølge avisa , som har gjennomgått Vegvesenets årsrapporter.

Til sammen har Vegvesenet beslaglagt rundt 650 dekar med dyrket mark, som tilsvarer rundt 91 fotballbaner, mer enn de hadde som målsetting.

Avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Vegdirektoratet sier til Nationen at det ikke slik at Vegvesenet plutselig tar mer dyrket mark enn det som er avklart gjennom planlegging. Hun forsikrer at all veibygging og nedbygging av dyrket mark er planlagt og avklart gjennom planvedtak.

Grendstad mener tallene viser overføringer fra året før og at anleggsaktiviteten har vært gradvis stigende i perioden.

– Med de økningene vi har hatt i veisektoren de siste ti årene, er det egentlig bra at tallet på dyrket mark ikke er gått mer opp totalt sett de siste årene, sier avdelingsdirektøren.