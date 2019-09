NVE varsler høststorm på Vestlandet

Nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarselet på oransje nivå om jord- og flomskredfare for midtre og indre del av Sogn og Fjordane og Hordaland fra lørdag ettermiddag.

– Det er ventet mange skredhendelser og noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller bane, skriver Varsom.no.

Den økte faren for jord- og flomskred varer til mandag morgen. Det er i samme periode sendt ut gult farenivå for ytre strøk av Vestlandet, Sunnmøre og Rogaland.

Venter 100 millimeter nedbør

Bakgrunnen er at det er ventet kraftige regnbyger over store deler av Vestlandet i helgen. Nedbøren tar seg opp fra lørdag ettermiddag, og det er ventet opp mot 100 millimeter i løpet av ett døgn.

Som følge av regnet er det fare for stengte veier og overvann i tettbygde områder og ved bekke- og elveløp.

– Fronten kommer inn lørdag kveld, men trekker litt nordover mot Møre og Romsdal natt til søndag, sier vakthavende hydrolog Elin Langsholt i NVE til NTB.

Det er samtidig utstedt oransje farevarsel på grunn flomfare i deler av Sogn og Fjordane og i ytre og indre strøk av Møre og Romsdal fra lørdag kveld til mandag morgen.

– Det er alvorlig med oransje farenivå, men det er fortsatt usikkert hvor mye nedbør som kommer. Det er lurt å følge med og unngå skred- og rasutsatte områder om man kan la være, sier Langsholt.

Det er samtidig gult farenivå for midtre og indre del av Hordaland.

Sterk vind i Møre og Romsdal

Det er også ventet sterk vind i Møre og Romsdal fra lørdag kveld til søndag formiddag.

Det er sent ut gult farevarsel fordi det er ventet vindkast fra sørvestlig retning på 25–32 meter i sekundet. Vinden vil dreie vest-nordvest fra søndag ettermiddag og samtidig minke noe.

110- sentralen i Møre og Romsdal ber folk om å sikre løse gjenstander ute «før helgefreden senker seg».

– Flygende trampoliner og utemøbler er ikke kjekt, skriver 110-sentralen Møre og Romsdal på Twitter.

– Det er mulighet for kansellerte avganger for ferge, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt og strømforingen kan bli påvirket ved at trær knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, skriver Varsom.no.