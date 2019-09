NVE: - 54.400 kubikkmeter raste ut da Veslemannen falt

Nyheter

NVE publiserte torsdag sin første rapport etter at Veslemannen falt for en uke siden.

Der kommer det fram at det var 54.400 kubikkmeter stein som raste ut i hovedskredet, og at det samlet har rast ut omtrent 70.000 kubikkmeter i løpet av de siste årene.

Kan bli løsmasseskred

Rekkevidden av fjellblokker og skred var relativt kort.

- NVE har hatt gode radarmålinger fra området etter hendelsen. Data viser at det bare er små områder igjen med noe bevegelse, og en helikopterbefaring dagen etter skredet bekreftet dette, forteller seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra i en pressemelding.

NVE forteller videre at endel løsmasser fra skredet ligger nederst i den bratte renna som går fra løsneområdet til skredviften under. Løsmassene kan bli mobilisert ved sterk nedbør og kan gå ut som et løsmasseskred.

- Vi vurderer at løsmassene ikke har potensial til å nå bebyggelse, men kan gå over beitemark og ned mot toglinja i nord. NVE kan ikke overvåke disse massene, men vi har orientert beboere, Rauma kommune og Bane Nor om forholdene, sier Blikra.

16 evakueringer

I 2014 ble det påvist bevegelser i Veslemannen som var 50–100 ganger større enn den øvrige del av Mannen, og siden da har beboerne under Veslemannen vært evakuert 16 ganger. Like før skredet gikk kl. 20:58 den 5. september målte NVE hastigheter på opp i 5 m/døgn.

- De siste dagene før skredet ble det gjort observasjoner av flere rykk i fjellformasjonen Spiret, og det gikk mye steinsprang i foten av denne. Det var tydelig at det var det sterke partiet ved Spiret som har bremset og til dels holdt massene høyere oppe på plass, forteller NVE i rapporten.