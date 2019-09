Fortsatt uklart hvem som blir fylkesordfører - SV ber om nye forhandlinger

Nyheter

Tirsdag formiddag kunngjorde Kristin Sørheim (Sp) at hun blir fylkesordfører. Noe senere på dagen sendte Arbeiderpartiet ut en pressemelding der de kunngjorde at de får både fylkesordfører og fylkesvaraordfører i et valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet, Sunnmørslista, Uavhengig valgliste for Sunnmøre, Miljøpartiet de grønne, Pensjonistpartiet og Nordmørslista - til sammen 24 mandat, som er det antallet man trenger for å ha flertall.

Etter fintelling av stemmer er det klart at Pensjonistpartiet har mistet et mandat, og at det har gått til SV.

I følge Sunnmørsposten nekter SV å være med i koalisjonen, med den begrunnelsen at det er politisk umulig for dem å bidra til at Frp får ledende posisjoner i fylkestinget.

Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre har støttet Senterpartiets Sørheim som fylkesordfører, og har med det 20 mandat til sammen. Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve har nå 23 mandat bak seg, og spørsmålet er nå hva SV og Rødt velger å gjøre.

SV har nå tre mandat i fylkestinget, mens Rødt har ett.

I følge Sunnmørsposten ber Yvonne Wold nå Arbeiderpartiet og Senterpartiet om komme tilbake til forhandlingsbordet.

- Jeg mener vi kan få til en langt bedre miljø- og klimapolitikk og fordelingspolitikk i fylket om vi nå setter oss sammen på nytt, sier Wold til Sunnmørsposten.

Slik fordeler mandatene seg:

Slik fordeles de 47 plassene i fylkes­tinget mellom partiene:

Arbeiderpartiet: 9

Senterpartiet: 9

Fremskrittspartiet: 8

Høyre: 7

Kristelig folkeparti: 3

Sosialistisk venstreparti: 3

Miljøpartiet de grønne: 2

Nordmørslista: 2

Venstre: 1

Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre: 1

Rødt: 1

Uavhengig valgliste for Sunnmøre: 1