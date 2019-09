Samarbeidsavtalen er signert: Wold blir ordfører og Vik blir varaordfører

Nyheter

Tirsdag kveld møttes SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og Pensjonistpartiet til forhandlinger. Like etter klokka 22.00 kunne Yvonne Wold bekrefte at de har signert en samarbeidsavtale.

Den sier at Yvonne Wold blir ny ordfører, Magnhild Vik blir varaordfører og Arbeiderpartiet får lederen i Utvalg for plan og forvaltning.

- Forhandlingene har vært preget av mye enighet, og det lover godt for det videre samarbeidet. Det har gitt meg god tro på at det blir et godt samarbeid framover, sier Yvonne Wold til Åndalsnes Avis.

Hun forteller at de i kveld har laget grovskisse for samarbeidet:

I formannskapet skal SV ha to representanter, Arbeiderpartiet to representanter, Senterpartiet to representanter og Pensjonistpartiet en representant.

I utvalg for plan og forvaltning får SV en representant, Senterpartiet to representanter, Arbeiderpartiet tre representanter, og Miljøpartiet de grønne en representant.

- Når det gjelder kontrollutvalget er det viktig for oss at lederen og to medlemmer, altså flertall, kommer fra opposisjonen, sier Wold.

Det sittende kommunestyret og ordfører Lars Olav Hustad (H) har sine roller fram til første kommunestyremøte, som er 3. oktober. Da vil Wold overta ordførerkjedet.