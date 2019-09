Ap: - Arbeiderpartiet får både fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Nyheter

Arbeiderpartiet opplyser i en pressemelding at de får både fylkesordfører og fylkesvaraordfører i et valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet, Sunnmørslista, Uavhengig valgliste for Sunnmøre, Miljøpartiet de grønne og Nordmørslista.

Tove-Lise Torve er førstekandidat for Ap og presenteres i pressemeldingen som ny fylkesordfører.

Per Vidar Kjølmoen fra Rauma er partiets fylkesleder og andrekandidat i fylket - og mye tyder nå på at han blir fylkesvaraordfører.

- Det er en mulighet for det

- Det er en mulighet for det, men vi har ikke formelt bestemt hvem som skal ha vervet ennå. Det er bare en time siden avtalen ble signert, og vi er kun enige om hvilke parti som skal ha hvilke verv, ikke hvilke personer som skal sitte i vervene. Man er ikke valgt før man er valgt, men det må jo være lov å ha visse forhåpninger, sier Kjølmoen til Åndalsnes Avis, og presiserer at partiet nå er opptatte av å sette sammen det beste laget med rette personer på rett plass.

- Hva vil det bety for din deltagelse i lokalpolitikken dersom du blir fylkesvaraordfører?

- Det har jeg ikke rukket å tenke på ennå. Vi er jo heller ikke ferdig med å forhandle lokalt, sier han.

- Er det helt sikkert at dere får fylkesordfører og fylkesvaraordfører?

- Det ser slik ut. Vi har et flertall der det er enighet om at vi skal ha dise vervene, sier Kjølmoen.

- Kunne gitt mange gode koalisjoner

Valgteknisk samarbeid er et samarbeid mellom politiske partier hvor man inngår en avtale om å samarbeide om selve valget, uten at det gir føringer for samarbeid i andre sammenhenger.

- Arbeiderpartiet så seg nødt til å se etter andre alternativ når Senterpartiet valgte å ekskludere Arbeiderpartiet fra forhandlingene. Utfallet av fylkestingsvalget kunne gitt mange gode koalisjoner. Arbeiderpartiet inviterte den bestående koalisjonen tidlig til forhandlinger, men Senterpartiet valgte å samarbeide med H, V og KrF i en koalisjon uten flertall. Arbeiderpartiet har nå funnet sammen med samarbeidspartnere og skapt et flertall som sikrer de en hånd på rattet i styringen av fylket de neste fire årene, heter det i pressemeldingen.

Videre heter det i pressemeldingen at det for Arbeiderpartiet har det viktigste vært å sikre gjennomslag for egen politikk:

- Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre økonomien i fylkeskommunen og står i en bedre posisjon til å gjennomføre dette hvis vi sitter med fylkesordføreren. Nå må vi konsentrere oss om å bygge politiske samarbeid både til venstre og høyre. Det vil gi innbyggerne i Møre og Romsdal god arbeiderpartipolitikk. Vi er glade for at våre samarbeidspartnere i konstitueringen så nødvendighet av å skape et flertall i fylkeskommunen, sier den nye fylkesordføreren, Tove-Lise Torve.