Norske Redningshunder innstiller alle treninger og samlinger

Nyheter

– Vi syns det er dramatisk og har innført flere tiltak. All trening innstilles og alle samlinger avlyses, sier beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder til NTB.

Han forteller at også alle godkjenningsprøver av nye redningshunder innstilles og utsettes.

– Når det gjelder beredskapen må vi gjøre gode vurderinger på hvor hundene våre skal brukes. Vi må vurdere søksområdene opp mot mulig smittefare og forsøke å unngå å søke i områder der andre hunder ferdes, sier Mebust.

Han understreker imidlertid at dersom det står om liv og helse vil menneskeliv gå foran. Så langt har ikke organisasjonen fått inn noen meldinger om syke hunder.

Blindeforbundet bekymret

Også Norges Blindeforbund er bekymret for den ukjente hundesykdommen.

– Vi har heldigvis ikke hørt om noen tilfeller blant våre hunder, sier kommunikasjonssjef Mia Jacobsen i Norges Blindeforbund til NTB. Hun betegner situasjonen som alvorlig.

– Hovedbudskapet vårt er at vi oppfordrer publikum til å passe ekstra godt på sine hunder når de møter våre hunder, fordi som synshemmet er det ikke så lett å hindre at andre hunder søker kontakt med førerhundene.

Jacobsen mener derfor det hviler et ekstra ansvar på vanlige hundeeiere i møte med førerhunder.

Fram til søndag var minst 25 hunder registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Mandag opplyser Mattilsynet at de har mottatt meldinger om ytterligere fire hunder med symptomer på den ukjente sykdommen, der en av hundene har dødd. Tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane.

Funn av to bakterier

Til nå er ni hunder obdusert ved Veterinærinstituttet. Mandag blir ytterligere to obdusert.

Søndag ble det klart at det er gjort funn av tarmbetennelser hos sju av de obduserte hundene.

Det er foreløpig ikke kjent om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus. Det er imidlertid funnet to bakterier som kan føre til diaré hos flere hunder. Bakteriene som er funnet, er Clostridium perfringens og Providencia alcalifasniens.

Så lenge situasjonen rundt den ukjente sykdommen er uavklart, råder Mattilsynet hundeeiere til å blant annet begrense nærkontakten med andre hunder.

(©NTB)