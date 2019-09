Det fyller seg opp på valgvake på Rauma kulturhus

Nyheter

De første, foreløpige resultatene kommer klokka 21.00.

På valgvake på Rauma kulturhus er blant annet sittende ordfører og førstekandidat for Høyre Lars Olav Hustad, førstekandidat for Pensjonistpartiet Arne Hoem, førstekandidat for KrF Solrun Røsvik Sørli og førstekandidat for Frp Ronny Antonsen til stede.

Førstekandidatene til Arbeiderpartiet og SV, Per Vidar Kjølmoen og Yvonne Wold er i Ålesund i kveld, men partiene er representert med flere andre listekandidater.

Åndalsnes Avis har tatt tempen hos de forskjellige kanidatene:

- Høyre gjorde et brakvalg sist, og fikk 30,1 prosent av stemmene. Det utgjorde 1070 stemmer, som var en oppgang på 471. Kommer vi oppunder der et sted, så er vi storfornøyd, sier Lars Olav Hustad (H).

- Vi bør jo ha en ambisjon å øke i forhold til sist, da Senterpartiet ble nest største parti, med 28,2 prosent av stemmene. Men vi må samtidig huske på at det er flere partier som stiller liste i år, sier Senterpartiets Torbjørn Rødstøl.

SVs andrekandidat Jan Drahos skal sammen med SV-nestor Per Arne Skomsø skal lede eventuelle forhandlinger senere i kveld. Sist hadde SV 5,9 prosent, som utgjorde 210 stemmer:

- Håper at SV i Rauma kommer på over 10 prosent, sier Drahos.

Aps partileder i Rauma Eirik Jenssen vil være fornøyd om Ap får omtrent det samme som sist, da AP fikk 17,1 prosent av stemmene, og ble kommunens tredje største parti.

- Det er veldig, veldig åpent. Det er vanskelig å si noe som helst, sier Frp sin førstekandidat Ronny Antonsen. De fikk 8 prosent sist, som var en ganske markant nedgang siden valget før.

- Vi er ikke spesielt redde for å miste stemmer til Pensjonistpartiet, sier han.