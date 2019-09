Brakvalg for SV med 23,2 prosent - opp fra 5,9 prosent i 2015

Nyheter

Klokka 21 ble resultatet av de første opptellingene kunngjort på valgresultat.no. Klokka 21.20 kunne siden melde at 100 prosent av stemmene i Rauma er foreløpig telt. De viser følgende fordeling:

Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste kommunestyrevalg Endring siste stortingsvalg Sosialistisk Venstreparti 894 23,2% 17,3 pp 15,1 pp Høyre 806 20,9% -9,2 pp -2,0 pp Senterpartiet 746 19,3% -8,9 pp 2,6 pp Arbeiderpartiet 661 17,1% 0,0 pp -1,8 pp Fremskrittspartiet 197 5,1% -2,9 pp -16,1 pp Kristelig Folkeparti 165 4,3% -1,9 pp -0,8 pp Miljøpartiet De Grønne 161 4,2% 4,2 pp 2,1 pp Pensjonistpartiet 152 3,9% 3,9 pp 2,9 pp Venstre 78 2,0% -2,5 pp -0,3 pp

Valgresultatene blir oppdatert fortløpende. Stemmene blir foreløpig telt manuelt på de ulike stemmelokalene, før de blir kjørt til Åndalsnes der de blir telt med scanner. Da blir også personstemmer telt opp.

- Disse tallene er så overveldende at det er nesten så vi lurer på om det stemmer. Holder dette helt inn, så blir det ganske enkle forhandlinger og da ligger vi godt an til å få ordføreren i Rauma. Men her blir innspurten utrolig spennende, sier Per Arne Skomsø, som skal lede kveldens forhandlinger sammen med Jan Drahos.

Foreløpig ser lista til kommunestyret slik ut: Sju representanter for SV, seks for Høyre, fem for Arbeiderpartiet og Senterpartiet og en hver til Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne og Pensjonistpartiet.

Stemmeberettigede

I Rauma er det 5905 stemmeberettigede til årets valg. Klokka 21.20 så statistikken slik ut:

Hittil opptalte stemmesedler: 3874

Hvorav forhåndsstemmesedler: 1599

Fremmøteprosent: 67,0 prosent

Blanke stemmesedler: 14

Forkastede stemmesedler: 0

Her kan du se resultatet av valget i 2015. Da var fremmøteprosenten på 61,4 prosent.

Fylkestallene